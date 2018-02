Stadtgespraech

Kostenpunkt liegt bei rund 3,3 Millionen Euro

Neun Fliegerbomben in 2017 beseitigt

Im vergangenen Jahr wurden in Hamburg neun Fliegerbomben entdeckt und beseitigt. Dadurch entstanden Kosten in Höhe von 3,3 Millionen Euro, Das geht aus einer kleinen Anfrage der FDP an den Senat hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. In 2016 wurden waren es acht Fliegerbomben, die für rund 2,2 Millionen Euro beseitigt wurden. Auch in diesem Jahr wurden bereits 2 Blindgänger entfernt. Schätzungen zufolge könnten noch bis zu 2900 Blindgänger im Boden existieren.