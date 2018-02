Gesellschaft

Hamburg 17:04 Uhr | 15.02.2018

Am 28. Februar stimmt die Bürgerschaft ab

Tag der Reformation soll Feiertag werden

Kommt er, oder kommt er nicht – der neuer Feiertag im Norden. Laut SPD, CDU und Grüne soll der 31. Oktober der neue Feiertag werden. Eine knappe Mehrheit unterstützt den Antrag. An dem Tag soll es außerdem freien Eintritt in alle öffentlichen Hamburger Museen geben. Ende Februar soll in der Bürgerschaft abgestimmt werden.