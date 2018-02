Sport

Hamburg 16:39 Uhr | 15.02.2018

Alles im Zeichen Hoffmann vs. Meier am Sonntag

Präsidenten-Wahl überschattet HSV-Spiel

Der Hamburger SV hat am Sonnabend ein wichtiges Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen. Wegen der Präsidenten-Wahl am Sonntag gerät der Abstiegskampf der Mannschaft in den Hintergrund. Trainer Hollerbach versucht den Fokus auf das sportliche Geschehen zu legen.