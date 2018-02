Blaulicht

Altona 16:34 Uhr | 15.02.2018

Es handelt sich nicht um Liam Colgan

Leiche in Hamburg-Rissen gefunden

Am Donnerstagvormittag ist in Hamburg-Rissen eine männliche Leiche gefunden worden. Unterhalb des Parkplatzes am Leuchtfeuerstieg wurde der Tote am Ufer durch die Ebbe sichtbar. Der Mann wurde bereits identifiziert, die Todesursache ist jedoch noch unklar. Klar ist aber, dass es sich bei dem gefundenen 67-Jährigen nicht um den vermissten Schotten Liam Colgan handelt. Da Laut Polizei die Angehörigen zurzeit benachrichtigt werden, können noch keine weiteren Informationen über den Mann an die Öffentlichkeit weitergegeben werden.