Stadtgespraech

Hamburg 16:03 Uhr | 15.02.2018

Bedingungen für Teilnahme wurden nicht erfüllt

Erzbistum boykottiert Schulausschuss

Das Erzbistum Hamburg hat seine Teilnahme an der für heute anberaumten Sitzung des Schulausschuss kurzfristig abgesagt. In einer äußerst scharf formulierten Erklärung führt das Bistum aus es sei nicht gelungen, die Bedingungen für eine Teilnahme des Bistums zu klären. Der im Vorfeld von Grünen und SPD unternommene Versuch, in die Entscheidungsfreiheit und das Selbstbestimmungsrecht der Kirche einzugreifen, untergrabe die notwendige Vertrauensbasis als Grundlage von Gesprächen. Außerdem sei anzunehmen, dass seitens der Genossenschaftsintitiave die vereinbarte Vertraulichkeit der bisherigen Gespräche gebrochen worden sei was als ernsthafte Belastung der gerade erst begonnen Gespräche zu werten sei. Auf der Sitzung des Schulausschusses sollte ausgelotet werden, ob und wie die Schließung von bis zu acht katholischen Schulen noch verhindert werden kann.