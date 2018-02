Gesellschaft

Hamburg 12:19 Uhr | 15.02.2018

33% der Kitas öffnen vor 7Uhr

Hamburger Kitas öffnen früher

In Hamburg öffnen die Kitas vergleichsweise deutlich früher. Das geht aus Angaben des Statistikamt Nord hervor. So öffnen 33% der 1062 Kitas in Hamburg schon vor 7 Uhr. In Schleswig-Holstein sind es dagegen 9%. Auch die Schließzeiten verschieben sich immer weiter nach hinten. 71% der Hamburger Kitas schließen zwischen 16:30 und 18 Uhr. 4% haben länger als 18 Uhr geöffnet. Grund für die ausgedehnten Öffnungszeiten könnten Familien sein, in denen beide Elternteile berufstätig sind.