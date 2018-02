Gesellschaft

Hamburg 11:38 Uhr | 15.02.2018

151 Auszubildende mehr als im Vorjahr

Positiver Trend in der Altenpflege

Ein positiver Trend ist in der Altenpflege zu verzeichnen: So gibt es im Ausbildungsjahr 2017/18 insgesamt 151 Auszubildende mehr, als im Vorjahr. Das entspricht einer Steigerung um 10%. Insgesamt gibt es derzeit in allen Lehrjahren 1.658 Auszubildende Altenpfleger/innen in Hamburg. 336 Betriebe sind bei der Hamburgischen Pflegegesellschaft als Ausbildungsbetriebe gemeldet.