Verkehr

Hamburg 11:37 Uhr | 15.02.2018

Milde Temperaturen führen zu weniger Einsätzen

226.000 Einsätze für ADAC Pannenhilfe

Die ADAC Pannenhilfe ist im vergangenen Jahr in Hamburg rund 226.000 mal ausgerückt. Das waren rund 6800 Einsätze weniger, als im Vorjahr. Grund für die Abnahme seien die milden Temperaturen. Die häufigsten Pannenursachen waren dabei Defekte an Batterien, Reifen, Rädern und Motorschäden. Insgesamt rund Mitarbeiter waren für die Pannenhilfe in Hamburg im Einsatz.