Stadtgespraech

Hamburg 18:12 Uhr | 14.02.2018

So feiern die Hamburger den Valentinstag

Love is in the air

Heute feiern wie immer am 14. Januar Millionen Menschen weltweit den Valentinstag. Woher der Festtag genau kommt, ist nicht ganz klar;. Um eine Erfindung der Blumenindustrie handelt es sich aber mit großer Sicherheit nicht. Nein, vielmehr hat wie so oft die Kirche ihre Finger im Spiel. Der Namensgeber ist wohl der heilige Bischof Valentin von Terni, der laut Legende im 3. Jahrhundert Verliebte traute, die eigentlich nicht heiraten durften. Dafür wurde er dann auch hingerichtet – und zwar am 14. Februar. In der heutigen Zeit würde man den guten Valentin sicherlich weiterleben lassen – zumindest wenn er dann heute Abend mit Blumen nach Hause gekommen wäre.