Blaulicht

Hamburg-Nord 14:06 Uhr | 14.02.2018

34-jähriger Ex-Bewohner attackierte zwei 26-Jährige

Messerstecherei in Flüchtlingsunterkunft

Am Dienstagabend kam es in einer Flüchtlingsunterkunft in Winterhude zu einer Messerstecherei. Zwei Verletzte schweben nicht in Lebensgefahr. Ein 34-jähriger Verdächtiger wurde festgenommen.