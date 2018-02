Stadtgespraech

Hamburg 17:31 Uhr | 13.02.2018

Es gibt 2.340 Schüler mehr als im Vorjahr

Hamburgs Schulsystem wächst dynamisch weiter

Das Hamburger Schulsystem ist auch in diesem Jahr weiter gewachsen. Laut Schuljahresstatistik gibt es 2.340 Schülerinnen und Schüler mehr als im Vorjahr. Auch die Zahl der Pädagogenstellen an den staatlichen allgemeinbildenden Schulen erreichte mit über 15.400 einen neuen Höchststand. Laut Bildungssenator Ties Rabe zeigt dieser Anstieg die dynamische Entwicklung im Hamburger Schulsystem. Insgesamt gibt es über 195.000 Schüler in Hamburg.