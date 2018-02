Stadtgespraech

Altona 17:19 Uhr | 13.02.2018

Lager haben sich auf einen Kompromiss geeinigt

Bangen um Osterfeuer in Blankenese

Vertreter der Blankeneser Feuerbauern, Polizei, Feuerwehr, wie auch das Bezirksamt Altona haben für die Osterfeuer-Misere am Elbufer einen Kompromiss zur Lösung gefunden. Am Karfreitag wird festgelegt, ob die Osterfeuer am Elbstrand entfacht werden dürfen oder ob es eine Wetterabstimmungsrunde geben wird. Voraussetzungen hierfür sind, dass die Risiken, wie auch die Gefährdung von den umliegenden reetgedeckten Häusern minimiert werden. Auch eine vorgegebene Bauhöhe der Osterfeuer muss von den Feuerbauern eingehalten.