Blaulicht

Hamburg 11:25 Uhr | 13.02.2018

Unterspülter Keller führt zu Rissen in tragenden Teilen

Haus in Altona abgesackt

Ein Haus in der Virchowstraße in Altona ist gestern Nacht abgesackt. Aus bisher unbekannten Gründen flossen große Mengen Wasser in den Keller des Gebäudes und führte zu Rissen in den tragenden Gebäudeteilen. Diese Risse vergrößerten sich pro Stunden um einen Zentimeter. Die rechte Gebäudehälfte war besonders stark betroffen, sodass auch die Gehwegplatten im Fußweg davor, absackten. Die Bewohner mussten die Gebäudehälfte verlassen. In der linken Gebäudehälfte musste ein Griechisches Restaurant ebenfalls geräumt werden, weil sich die Küche im einsturz gefährdeten rechten Teil befindet.