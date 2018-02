Sport

Hamburg 11:17 Uhr | 13.02.2018

HSV e.V. Präsident räumt mit Gerüchten auf

Jens Meier: "Die Wahl findet statt"

In unserem Sportmagazin rasant äußert sich HSV e.V. Präsident Jens Meier zu den Gerüchten um eine mögliche Verschiebung der Präsidentenwahl am Sonntag. Angeblich soll der Veranstaltungsort "Kuppel" in Lurup nicht genügend Platz für alle Mitglieder bieten.