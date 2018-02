Gesellschaft

Hamburg-Mitte 09:25 Uhr | 13.02.2018

Streit um Schulschließung hält an

Katholiken bitten Papst um Hilfe

Im Streit um die geplante Schließung 8 katholischer Schulen in Hamburg, haben betroffene Eltern nun den Papst angeschrieben. Mit dem offenen Brief suchen sie nach Zuspruch des Oberhaupts der katholischen Kirche. Auch die rot-grüne Regierungsfraktion unterstützt den Erhalt der katholischen Schulen und fordert Erzbischof Heße zum Gespräch auf. Am Donnerstag sollen die geplanten Schließungen im Schulausschuss der Bürgerschaft besprochen werden.