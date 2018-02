Blaulicht

Halstenbek 21:29 Uhr | 12.02.2018

Fußspuren auf zugefrorenem See

Feuerwehr sucht nach Jugendlichen

Am Montag gab es einen Feuerwehreinsatz auf dem Krupunder See. Dabei suchten Taucher und Einsatzkräfte nach zwei Jugendlichen. Anwohner hatten diese auf dem zugefrorenen See gesehen und sie dann aus dem Blickfeld verloren. Der Verdacht lag nah, dass die Jugendlichen in das Eins eingebrochen waren. Die Einsatzkräfte folgten den Spuren der Jugendlichen, fanden aber keine Einbruchsstelle. Das Eis hatte eine Dicke von rund 3cm.