Blaulicht

Mitte 20:30 Uhr | 12.02.2018

,,Blut an euren Händen" soll Forderungen unterstreichen

Aktivisten hängen Banner an SPD-Haus

Aktivisten haben am frühen Montagnachmittag ein Plakat mit der Aufschrift ,,Blut an euren Händen“ an den Balkon der SPD-Zentrale gehängt. Grund für das Entrollen des Banners sind Forderungen die Waffenexporte in die Türkei zu stoppen und die Aufhebung des Verbots der kurdischen Arbeiterpartei PKK. Kurz nachdem die Plakate hingen, riegelte die Polizei das Gebäude ab, entfernte das Plakat und nahmen zwei Beteiligte in Gewahrsam.