Blaulicht

Hamburg 18:51 Uhr | 12.02.2018

Messer bei Massenschlägerei in Kopf gerammt

Haftbefehl gegen 22-Jährigen erlassen

Nach einer Massenschlägerei am S-Bahnhof Sternschanze hat die Staatsanwaltschaft gegen einen 22-jährigen Mann aus Langenhorn Haftbefehl erlassen. Er wird des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung beschuldigt. In der Nacht von Freitag auf Sonnabend hatte er einem 25-Jährigen ein Messer in den Kopf gerammt. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht, war jedoch nicht in Lebensgefahr. An der Massenschlägerei waren rund 20 Personen beteiligt.