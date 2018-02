Blaulicht

Hamburg 07:01 Uhr | 12.02.2018

Außergewöhnlich viele Einsätze für Feuerwehr

Eine Woche - fünf Großeinsätze

In der vergangen Woche gab es für die Hamburger Feuerwehr außergewöhnlich viele Einsätze. Fünfmal mussten die Einsatzkräfte zu größeren Einsätzen ausrücken. Am Montag brannte es in einer Schule in Farmsen, am Dienstag im Altenheim Zindlerhaus, am Freitag standen mehrere Autos in Langenhorn in Brand. Am Wochenende gab es dann einen Kellerbrand und den Brand im Wiesenredder Bad.