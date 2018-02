Stadtgespraech

Hamburg 14:32 Uhr | 09.02.2018

155 neue Wohneinheiten eingeweiht

Richtfest an Sieker Landstraße

Auf einer Gesamtfläche von 13,4 ha wurde am Mittag das Bauprojekt an der Sieker Landstraße eingeweiht. In sieben Gebäuden ist Platz für insgesamt 155 Wohneinheiten. Die naturnahe Neubau-Wohnanlage umfasst ein Gesamtvolumen von fünfzehn Millionen Euro. Zum Richtfest waren rund 300 Gäste aus Politik, Wirtschaft und der direkten Nachbarschaft geladen.