Blaulicht

Hamburg 11:20 Uhr | 09.02.2018

Anliegendes Haus musste evakuiert werden

Brennende Autos in Langenhorn

In Langenhorn sind in der Nacht vier PKW, ein Anhänger und ein Carport abgebrannt. Durch die starke Hitzeentwicklung mussten die Rettungskräfte ein anliegende Haus evakuieren und die insgesamt 12 Bewohner in Sicherheit bringen. Zusätzlich beschädigten die Flammen das Dach einer angrenzenden Doppelhaushälfte und das Inventar eines anderen Hauses. Verletzt wurde niemand. Da das Feuer in unmittelbarer Nähe der U-Bahnstation Kiwittsmoor ausgebrochen war, wurde der Verkehr der U1 zwischenzeitlich unterbrochen. 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren im Einsatz. Die Brandursache ist bislang unklar.