Blaulicht

Hamburg 07:17 Uhr | 09.02.2018

Beide können sich selbstständig aus dem Auto befreien

Pärchen stürzt mit PKW in die Elbe

Am späten Donnerstagabend stürzte ein Pärchen mit seinem PKW in die Elbe. Vermutliche hatte sich das Paar direkt am Fluss einen Parkplatz unterhalb der alten Elbschlossbrauerei gesucht. Aus noch ungeklärten Gründen soll sich dann die Handbremse gelöst haben. Die Elbe führte glücklicherweise zu dieser Zeit Niedrigwasser, so dass der Smart nicht sofort unter ging und die beiden die Möglichkeit hatten sich selbst aus dem Auto zu befreien. Mit Unterkühlungen kamen die beiden in ein Krankenhaus.