Blaulicht

Hamburg 19:05 Uhr | 08.02.2018

Vorstrafenregister beeinflusst Urteil

Haftstrafe für Mitschnacker

Der 72-Jährige, der trotz Verbots mehrfach Kinder in Hamburg angesprochen hatte ist am Donnerstag zu einer Haftstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt worden. Der Angeklagte hatte viermal gegen Weisungen der Führungsaufsicht verstoßen und sich in einem Fall auch der sexuellen Belästigung schuldig gemacht. Aufgrund des erheblichen Vorstrafenregisters und der hohen Rückfallgeschwindigkeit wurde das Urteil nicht als eine Bewährungsstrafe ausgesetzt.