Hamburg 13:42 Uhr | 08.02.2018

Umweltverbände prüfen Vorhaben

Neue Pläne zum Schutz des Wasserfenchels

Im Streit um die Elbvertiefung sind nun die neuen Pläne für den Schutz des Schierling Wasser Fenchels fertig. Anfang März sollen sie in den Bezirksämtern ausliegen. Als Ausgleichsfläche für die Pflanze werden zwei frühere Absetzbecken von Hamburg Wasser auf der Billwerder Insel an der Norderelbe umgestaltet. Nach einem langjährigen Verfahren hatte das Bundesverwaltungsgericht die Klagen von Naturschutzverbänden gegen die Elbvertiefung im Februar 2017 abgewiesen. Allerdings müssen die Planer Auflagen erfüllen, unter an dem zählt dazu eine passende Ausgleichsfläche für den Schierlings-Wasserfenchel zu finden. Die Umweltverbände wollen die neuen Pläne nun prüfen.