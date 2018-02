Stadtgespraech

Hamburg 19:23 Uhr | 07.02.2018

Winternotprogramm integriert 280 Obdachlose

Anstieg bei Wohnungsvermittlungen

Die Vermittlung von Wohnungslosen hat im Jahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr um rund 24 % zugenommen. Demnach wurden knapp 2.150 Haushalten in neue Wohnungen vermittelt, bevor die Mieter auf der Straße landeten. Außerdem ist es in über 5400 Fällen gelungen, einen drohenden Wohnungsverlust abzuwenden. Das entspricht einer Bilanz von 80 Prozent, in denen eine Kündigung oder Zwangsräumung verhindert werden konnte. Zudem wurden im vergangenen Winternotprogramm rund 280 Obdachlose in Wohnunterkünfte integriert.