Stadtgespraech

Bezirk Eimsbüttel 13:06 Uhr | 07.02.2018

Switchh-Punkt eröffnet am Schlump

Carsharing-Stellplätze trotz Kritik

Die Hamburger Hochbahn AG hat heute am Schlump den umstrittenen Schwitchh-Punkt eröffnet. An die neue Station an der U-Bahn-Haltestelle wurde neben dem sechsten Stellplatz für Carsharing-Anbieter zudem eine neue StadtRADstation angeschlossenen. Mit der Fertigstellung ist das der mittlerweile 16. Switchh-Punkt in Hamburg. Noch im vergangenen Jahr hatte es Proteste gegen die Station gegeben, da Anwohner den Markt gefährdet sahen.