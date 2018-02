Stadtgespraech

Hamburg 19:00 Uhr | 06.02.2018

Es gibt keine Polarisierung der sozialen Struktur

Stadtteile driften nicht weiter auseinander

Hamburgs Stadtteile sind in Bezug auf die soziale Struktur nicht weiter auseinander gedriftet. Das zentrale Ergebnis des Sozialmonitoring-Bericht 2017 bestätigt, dass es keine zunehmende Polarisierung gibt. Lediglich in 5 von 846 erfassten statistischen Gebieten ist eine deutliche Abnahme des sozialen Status erkennbar. Die Zahl der insgesamt 76 mit "sehr niedrigem Status" gekennzeichneten Gebiete ist um 6 Einheiten gesunken. Über 80 % der Hamburger wohnen in Stadtteilen mit hohem oder mittlerem Sozialindex.