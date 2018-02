Blaulicht

Hamburg 17:28 Uhr | 06.02.2018

Cold Case Unit ermittelt Tatverdächtigen

Festnahme nach 37 Jahren

37 Jahre ist es her, als ein 16-jähriges Mädchen in Steilshoop brutal vergewaltigt wurde, ein anderes lebensgefährlich verletzt. Taten die bis heute nie aufgeklärt werden konnte. Das einzige Beweismittel der Polizei: Ein altes Jagtmesser. Die Cold Case Unit, die speziell für ungelöste Fälle gegründet wurde, hat in diesem Fall nun einen Tatverdächtigen identifiziert.