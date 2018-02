Stadtgespraech

Hamburg 17:16 Uhr | 06.02.2018

Niedrigster Wert seit neun Jahren

Die Zahl der Organspenden in Hamburg sinkt

Die Zahl der Organspenden in Hamburg ist gesunken. Mit nur 24 Organentnahmen für Transplantationen verzeichnete die Hansestadt im letzten Jahr den niedrigsten Wert seit 9 Jahren. Nur zwischen 1 bis 2 % der möglichen Organspenden sind in den letzten Jahren in Hamburgs Krankenhäusern realisiert worden. Laut Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks liegt es an den Krankenhäusern das zu ändern. Sie werden deshalb zukünftig durch ein spezielles Hamburger Ausführungsgesetz dazu verpflichtet, Transplantationsbeauftragte von allen weiteren Aufgaben frei zu stellen.