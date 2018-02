Blaulicht

Hamburg 14:00 Uhr | 06.02.2018

Bei Wartungsarbeiten abgestürzt

Mann überlebt 20 Meter hohen Sturz

In Heimfeld hat heute Vormittag ein 45-Jähriger einen 20 Meter hohen Sturz in ein Silo überlebt. Der Mann war während Wartungsarbeiten am Silo abgestürzt. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war vor Ort, um den Mann sicher zu bergen. Mit Verdacht auf mehrere Knochenbrüche wurde der Patient in ein Krankenhaus befördert.