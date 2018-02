Wirtschaft

Hamburg 13:24 Uhr | 06.02.2018

Mehr Lohn und flexiblere Arbeitszeiten

Einigung im Metaller-Tarifstreit

Im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie haben sich Gewerkschaft und Arbeitgeber in der Nacht zu Dienstag geeinigt: 4,3 Prozent mehr Gehalt, dazu jährliche Einmalzahlungen und die Beschäftigten können darüber hinaus künftig für bis zu zwei Jahre ihre Wochenarbeitszeit auf 28 Stunden absenken. Die Einigung in Baden-Württemberg gilt als Pilotbeschluss für die deutschlandweit 3,9 Millionen Beschäftigten. Die Tarifparteien in Norddeutschland werden am Donnerstag über den Tarifabschluss verhandeln.