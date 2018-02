Blaulicht

Hamburg 13:16 Uhr | 06.02.2018

Cold Case Einheit hat einen Verdächtigen verhaftet

Neue Spur nach 37 Jahren

Der "Cold Case"-Einheit der Hamburger Polizei ist es gelungen, im Fall eines Verbrechens von vor 37 Jahren einen Verdächtigen festzunehmen. Ein Sondereinsatzkommando stürmte am Montagabend in Wandsbek die Wohnung eines 53-jährigen Mannes und nahm ihn fest. Erst am Sonntag hatte die Polizei mit dem Foto eines Jagdmessers nach neuen Hinweisen gesucht und Zeugen aufgerufen, sich zu melden. Konkret geht es um zwei Taten aus dem Jahr 1980. Zwei junge Frauen wurden damals in Steilshoop von einem Mann angegriffen. Zum einen soll der Täter eine 16-Jährige im Spätsommer 1980 überfallen und versucht haben, sie zu vergewaltigen. Nach der Veröffentlichung des Fotos von dem Messer mit Hirschhorngriff ging nun ein wichtiger Zeugen-Hinweis bei den Ermittlern ein. Die Staatsanwaltschaft sah einen dringenden Tatverdacht und erließ Haftbefehl. Der mutmaßliche Täter wird heute dem Haftrichter vorgeführt.