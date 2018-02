Wirtschaft

06.02.2018

Alle 3.000 Mitarbeiter werden übernommen

Rickmers Reederei verkauft

Erck Rickmers verkauft hat seine Traditionsreederei verkauft. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, übernimmt die Bremer Zeaborn-Gruppe das Hamburger Unternehmen mit rund 80 Schiffen. Die insgesamt rund 3.000 Mitarbeiter an Land und auf See würden übernommen werden. Über den Kaufpreis ist nichts bekannt.