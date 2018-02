Sport

Hamburg 20:00 Uhr | 05.02.2018

Philadelphia Eagles holen den Sieg

Super Bowl sorgt für Begeisterung

Gestern fand der 52. Super Bowl in Minneapolis statt. Dabei konnten sich die Philadelphia Eagles gegen die Favoriten New England Patriots durchsetzten. Der Endstand des Spiels war 33:41. Auch in Hamburg verfolgten Football-Begeisterte das Spiel bis in die frühen Morgenstunden.