Blaulicht

Hamburg 18:27 Uhr | 05.02.2018

Großeinsatz bei Brand in Grundschule

250 Kinder in Sicherheit gebracht

Am Mittag haben in der Grundschule Eckerkoppel in Farmsen mehrere Klassenzimmer im ersten und zweiten Obergeschoss gebrannt. Dabei kam es zu starker Rauchentwicklung aus dem Gebäude. Alle 250 Kinder der Schule wurden evakuiert und sind in Sicherheit. Verletzt wurde niemand. Gegen 14.00 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert und rief sofort die zweite Alarmstufe aus. Die Einsatzkräften waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Brandursache ist bisher unklar.