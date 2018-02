Stadtgespraech

Hamburg 17:10 Uhr | 05.02.2018

FDP will die Idee testen

3D-Zebrastreifen in Hamburg?

Um die Verkehrssicherheit in Hamburg zur erhöhen will die Hamburger FDP jetzt sogenannte 3D-Zebrastreifen. Die sind eigentlich eine optische Täuschung und sollen Autofahrer zum bremsen bewegen. So soll das überqueren der Straße für Fußgänger sicherer werden. Der ADAC hält die Idee für unnötig.