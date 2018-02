Politik

Hamburg 17:00 Uhr | 05.02.2018

Islamismus an Schulen soll vorgebeugt werden

Linke fordert bessere Präventionsarbeit

Die Linke fordert eine bessere Präventionsarbeit gegen Islamismus an Schulen und hat dafür einen Bürgerschaftsantrag eingereicht. Man wolle so gegen Dschihadistische und salafistische Gruppierungen vorgehen, die gezielt Schüler anwerben wollen. An jeder Schule müsse deshalb mindestens ein Lehrer geschult werden, sodass beim einem Verdacht der Radikalisierung sofort Experten und Jugendhilfe zur Verfügung gestellt werden können.