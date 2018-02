Blaulicht

Hamburg 16:52 Uhr | 05.02.2018

38 verhaltensauffällige Fahrzeuge identifiziert

Großkontrolle der SOKO Autoposer

Am Wochenende haben Polizeibeamte der Kontrollgruppe Autoposer gezielte Kontrollen in ganz Hamburg durchgeführt. Dabei wurden 38 verhaltensauffällige Fahrzeughalter angehalten und überprüft. Zum Teil konnten unzulässige Veränderungen an Fahrzeugen festgestellt werden. Diese technischen Veränderungen führten bei vier Fahrzeugen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Die Kontrollgruppe Autoposer führt seit Sommer 2017 regelmäßig Schwerpunkteinsätze gegen Verkehrsgefährdende Fahrzeuge durch.