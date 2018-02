Stadtgespraech

Neue Plätze und neue Hallen für Hamburg

Sportvereine investieren 50 Millionen Euro

Bis zu 50 Millionen Euro wollen Sportvereine in Bauprojekte investieren. Als größtes Projekt mit 17 Millionen plant der Club an der Alster auf seinem Areal am Harvestehuder Rothenbaum eine neue Mehrzweckhalle und ein Hockeystadion. Zudem soll auf der Tennisanlage am Lokstedter Steindamm der Bau eines multifunktionalen Sport- und Stadtteilzentrums umgesetzt werden. Immer mehr Vereine geben Geld für Neubau und Sanierung aus, um mit Modernität neue Mitglieder für sich zu gewinnen.