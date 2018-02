Stadtgespraech

Hamburg 12:12 Uhr | 05.02.2018

Bis zu 20 Millionen Euro verliert der HVV jährlich

So viel Schwarzfahrer wie noch nie in Hamburg

Im letzten Jahr hat es in Hamburg so viele Schwarzfahrer wie noch nie gegeben. 4,5% der Fahrgäste sind ohne ein gültiges Ticket unterwegs gewesen. Bis zu 20 Millionen Euro verliert der HVV jährlich durch Schwarzfahren. Zudem wurde nur knapp die Hälfte des verhängten Bußgelds bezahlt. Um weiter gegen diesen Missbrauch vorzugehen will der HVV auch dieses Jahr wieder einen Prüfmarathon durchführen. Bereits 2017 wurden hierbei an nur einem Tag über 600 Fahrgäste erwischt.