Hamburg 10:27 Uhr | 05.02.2018

Die letzten zwei Minuten waren entscheidend

Eagles gewinnen ihren ersten Super-Bowl-Titel

Die Philadelphia Eagles haben heute Nacht den Super Bowl gewonnen. Zum allerersten Mal in der Vereinsgeschichte gewann das Team diesen Titel. Zwei Minuten vor Spielende wurde dem Quarterback der New England Patriots, Tom Brady, das Ei aus der Hand geschlagen. Mit diesem Spielzug retteten sich die Eagles den Sieg gegen den Titelverteidiger New England Patriots. Auch die Hamburger fieberten heute Nacht fleißig mit.