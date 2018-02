Politik

Hamburg 15:29 Uhr | 04.02.2018

Kosten des Landes Hamburg bisher unbekannt

72,2 Millionen Euro kostete G20 den Bund

72,2 Millionen Euro hat der G20 Gipfel die Bundesregierung gekostet. Das geht aus einer Aufstellung des Finanzministeriums hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Hinzu kommen die 50 Millionen Euro, die der Bund schon im Voraus an Hamburg gezahlt hatte. Insgesamt sind es also mehr als 120 Millionen Euro, für die der Bund aufkommen musste. Was das Land Hamburg für den Gipfel gezahlt hat, ist noch immer unklar.