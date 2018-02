Politik

Hamburg 15:54 Uhr | 03.02.2018

Mehrere Tausend Menschen demonstrieren gegen den Einsatz

Protest gegen Offensive der Türkei

Mehrere tausend Menschen demonstrierten heute gegen den Einsatz der türkischen Armee in der Nordsyrischen Region Afrin. Beteiligt sind bei der Demonstration unter anderem der Flüchtlingsrat Hamburg, die demokratische Gesellschaft der KurdInnen in Hamburg und die Linkspartei. Am 20. Januar startete die türkische Armee eine Offensive in der Nordsyrischen Region Afrin, in der größtenteils Kurden leben.