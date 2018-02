Gesellschaft

Hamburg-Mitte 11:35 Uhr | 03.02.2018

Rund 46.000 Mitarbeiter an 24-Stunden-Streiks beteiligt

IG Metall zeigt sich zufrieden

Die IG Metall ist mit den ganztägigen Streiks der vergangen Woche mehr als zufrieden. Das geht aus einem Interview des Bezirksleiters der IG Metall Küste Geiken mit dem NDR hervor. Rund 46.000 Mitarbeiter aus 30 norddeutschen Betrieben hatten seit Mittwoch an den ganztägigen Warnstreiks der Gewerkschaft teilgenommen. In Hamburg hatten unter anderem Arbeiter der Firma Stihl und Airbus gestreikt. Am Montag startet dann die sechste Verhandlungsrunde zwischen der IG Metall und den Arbeitgebern. Die Metaller fordern 6% mehr Lohn und eine zeitweise Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit auf bis zu 28 Stunden bei vollem Lohnausgleich.