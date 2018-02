Blaulicht

Hamburg 18:10 Uhr | 02.02.2018

5,6 Prozent weniger Delikte als im Vorjahr

Kriminalität in Hamburg geht deutlich zurück

2017 war ein ereignisreiches Jahr für Hamburg. Der G20-Gipfel und das Messer-Attentat in Barmbek sorgten für Verunsicherung in der Bevölkerung. Doch seit heute wissen wir, die Hamburger können sich sicher in ihrer Hansestadt fühlen. Denn Innsensenator Andy Grote und Polizeipräsident Ralf Martin Meyer stellten die Kriminalstatistik 2017 vor: Das Risiko Opfer einer Straftat in Hamburg zu werden, war 2017 so niedrig wie zuletzt vor 37 Jahren.