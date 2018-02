Sport

Hamburg 16:33 Uhr | 02.02.2018

Aufsichtsrat Goedhart löst internen Machtkampf aus

HSV-Machtkampf sorgt für Störfeuer

Das Spiel des HSV gegen Hannover 96 am Sonntagabend droht in den Hintergrund zu geraten: Der Grund – nach einem Bericht der Bildzeitung hat es einen internen Machtkampf gegeben. Dabei soll Aufsichtsrat Felix Goedhart versucht haben, die sportliche Führung der HSV Fußball AG zu stürzen und eine neue zu installieren. Der Plan scheiterte jedoch. Heute stand die obligatorische Pressekonferenz vor dem anstehenden Bundesligaspiel an – der Fokus lag dabei jedoch nicht auf sportlichen Themen.