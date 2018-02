Blaulicht

Bezirk Eimsbüttel 17:31 Uhr | 01.02.2018

Nun ermittelt die Mordkommission

31-jähriger Sohn sticht seine Mutter nieder

Die Besitzerin der Sportbar „Crazy Angels“ in Eimsbüttel ist in der Nacht zu Donnerstag niedergestochen worden. Bei dem Täter handelt es sich um den eigenen Sohn der Frau. Die beiden gerieten in einen Streit, der 31-Jährige stach dann mit einem Messer auf seine Mutter ein.