Blaulicht

Hamburg 13:58 Uhr | 01.02.2018

Polizei sichert außerdem Beweismittel

Zwei Festnahmen bei Drogenrazzia

Bei der Drogenrazzia die die Polizei am Morgen unter Führung des LKA 86 durchgeführt hat, wurden zwei Männer festgenommen. Es handelt sich dabei um einen 25-jährigen Hauptverädchtigen Deutschen und einen 36-jährigen Türken. Ihnen wird vorgeworfen gewerbsmäßigen Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Mengen zu treiben. Außerdem konnte die Polizei 12.000 Euro mutmaßliches Dealgeld, 190 Gramm Marihuanna, mehrere Kilo Marihuanna Stengel und ein Luftgewehr sichergestellt werden. Die Polizei hatte mehrere Objekte in Hamburg und Schleswig-Holstein durchsucht unter anderem eine Privatwohnung im Neubaugebiet Glasbläserhöfe und eine Spielhalle am Bergedorfer Bahnhof.