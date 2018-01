Stadtgespraech

Hamburg 19:50 Uhr | 31.01.2018

Einigung im Streit über Großveranstaltungen

Schlagermove findet wie geplant statt

In der Diskussion über drei geplante Großveranstaltungen am selben Wochenende gibt es eine Einigung. So finden am zweiten Juliwochenende sowohl der Schlagermove als auch das Fanfest und der Triathlon statt. Besonders strenge Sicherheitsmaßnahmen und mehr Personal machen dies möglich. Zuvor hatte es einen Streit zwischen Bezirk und Veranstaltern des Schlagermoves gegeben, da der Bezirk plante, die Veranstaltung nicht zu genehmigen