Hamburg 18:45 Uhr | 31.01.2018

Tickets bereits ab Montag

Flashdance kommt nach Hamburg

35 Jahre ist es her, das der Kultfilm in die Kinos kam. Dieses Jahr soll er nun in Hamburg als Musical auf die Bühne kommen. Die Rede ist von Flashdance. Eine Geschichte einer jungen Frau, die als Schweißerin arbeitet, aber viel lieber ihren Lebenstraum als Tänzerin verwirklichen möchte. Etwas Besonderes und somit die eine aus einer Millionen zu sein. Einen Teaser hierfür gab es bereits heute für die Presse im Mehr! Theater am Großmarkt.